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На севере Афганистана прогремели взрывы

16:16
  • пятница
  • 01 октября 2021

Поступают данные о перестрелке

В административном центре северной афганской провинции Парван городе Чарикар произошла серия мощных взрывов, передает телеканал Afghanistan International.
Россия договорилась с талибами о контактах в интересах Афганистана

Поступает информация о начавшейся после взрывов перестрелке. По данным СМИ, ведут ее боевики запрещенного в России радикального движения "Талибан" и бойцы Фронта национального сопротивления.

Официальных комментариев от представителей "Талибана" пока нет.

Ранее подобные инциденты имели место в северо-восточной провинции Нангархар. Погибли не менее 15 человек, среди которых были мирные жители.

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