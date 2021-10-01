На севере Афганистана прогремели взрывы

Поступают данные о перестрелке
В административном центре северной афганской провинции Парван городе Чарикар произошла серия мощных взрывов, передает телеканал Afghanistan International.
Поступает информация о начавшейся после взрывов перестрелке. По данным СМИ, ведут ее боевики запрещенного в России радикального движения "Талибан" и бойцы Фронта национального сопротивления.
Официальных комментариев от представителей "Талибана" пока нет.
Ранее подобные инциденты имели место в северо-восточной провинции Нангархар. Погибли не менее 15 человек, среди которых были мирные жители.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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