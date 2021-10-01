"Человек с руками художника": умер народный артист России Борис Аржанов

Ему было 79 лет

Народный артист России Борис Аржанов умер в Рязани. Ему было 79 лет. В сообщении на сайте местного драматического театра говорится, что он был "замечательным человеком с умелыми руками художника".

Борис Яковлевич Аржанов родился 14 июня 1942 года в Горьком. В 1963 году он окончил Школу-студию при Горьковском театре драмы.

В Театре драмы Аржанов служил с 1974 года. Он также был режиссером детских спектаклей, которые в театре вспоминают как "добрые, светлые и неизменно любимые юными зрителями".

Аржанов снялся в сериалах "Дальнобойщики" и "Судьбы загадочное завтра". Звание народного артиста Российской Федерации получил в 1995 году.

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