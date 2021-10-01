Аксенов оценил турпоток в Крым

Регион пользуется заслуженной популярностью
Глава Крыма Сергей Аксенов написал в Telegram, что регион с начала года посетили 8,3 миллиона туристов.
"За 9 месяцев с начала года турпоток в Крым составил 8,3 миллиона туристов. Это на 25% выше уровня аналогичного периода 2019 года", - сказано в посте.
В сентябре в Крыму побывали более миллиона туристов - на 35% больше, чем в сентябре 2019-го.
62% прибыли на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, 30% воспользовались авиасообщением, 8% - поездами.
По итогам прошлого года в Крыму отдохнули более 6,3 миллиона туристов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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