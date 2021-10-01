Аксенов оценил турпоток в Крым

Регион пользуется заслуженной популярностью

Глава Крыма Сергей Аксенов написал в Telegram, что регион с начала года посетили 8,3 миллиона туристов.

"За 9 месяцев с начала года турпоток в Крым составил 8,3 миллиона туристов. Это на 25% выше уровня аналогичного периода 2019 года", - сказано в посте.

В сентябре в Крыму побывали более миллиона туристов - на 35% больше, чем в сентябре 2019-го.

62% прибыли на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, 30% воспользовались авиасообщением, 8% - поездами.

По итогам прошлого года в Крыму отдохнули более 6,3 миллиона туристов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram