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Без топлива остались более четверти британских бензоколонок

16:47
  • пятница
  • 01 октября 2021

Кризис в Соединенном Королевстве продолжается

Как сообщил исполнительный директор Ассоциации розничной торговли топливом Британии Гордон Балмер, которого цитирует агентство Reuters, на 26% автозаправок в Соединенном Королевстве полностью отсутствуют автомобильное топливо.
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Балмер уточнил при этом, что на 27% АЗС страны есть лишь один вид топлива, на 47% достаточно и бензина, и дизеля.

"Недостача в поставках особенно чувствуется на независимых станциях, на долю которых приходится 65% всей сети заправок", - добавил собеседник агентства.

23 сентября британцы начали панически скупать бензин. Произошло это после того, как нефтяная корпорация BP закрыла ряд своих АЗС из-за проблем с поставками. Объяснили происходящее нехваткой водителей бензовозов.

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