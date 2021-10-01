В Швейцарии будут платить 50 франков за каждого нового вакцинированного

Прививочная кампания в стране идет со сбоями

В Швейцарии установили материальное поощрение для населения за содействие вакцинации от COVID-19, передает ТАСС.

Власти страны считают, что усилия в сфере борьбы с коронавирусом должны быть дополнены.

"Все новые вакцинировавшиеся могут назвать человека, который сыграл важную роль в их решении сделать прививку, и он получит по почте купон на 50 франков от кантональных властей в качестве благодарности", - сказано в сообщении Федерального совета.

Купон можно использовать, в частности, в ресторане или кинотеатре.

Полностью привиты от коронавируса в Швейцарии на сегодняшний день около 57% населения. Это один из самых низких показателей вакцинации в Европе.

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