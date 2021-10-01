ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Швейцарии будут платить 50 франков за каждого нового вакцинированного

17:10
  • пятница
  • 01 октября 2021

Прививочная кампания в стране идет со сбоями

В Швейцарии установили материальное поощрение для населения за содействие вакцинации от COVID-19, передает ТАСС.
Вакцины от COVID-19 в регионах хватит для коллективного иммунитета

Власти страны считают, что усилия в сфере борьбы с коронавирусом должны быть дополнены.

"Все новые вакцинировавшиеся могут назвать человека, который сыграл важную роль в их решении сделать прививку, и он получит по почте купон на 50 франков от кантональных властей в качестве благодарности", - сказано в сообщении Федерального совета.

Купон можно использовать, в частности, в ресторане или кинотеатре.

Полностью привиты от коронавируса в Швейцарии на сегодняшний день около 57% населения. Это один из самых низких показателей вакцинации в Европе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.