Среди террористов в сирийско-иракской зоне могут быть россияне

Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила в интервью Agence France-Presse, что среди террористов на территории Сирии и Ирака могут быть россияне.

Точной информацией на этот счет в ведомстве не располагают.

"По данным мониторинговой группы санкционных комитетов СБ ООН, численность иностранных террористов-боевиков в сирийско-иракской зоне превышает 10 тысяч человек. Можно предполагать, что среди них есть и российские граждане", - сказала спикер МИД.

Она добавила, что на родину из Сирии и Ирака за последние годы удалось вернуть более 340 несовершеннолетних российских граждан.

"Соответствующая работа ведется под эгидой аппарата уполномоченного при президенте по правам ребенка при содействии МИД", - объяснила дипломат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram