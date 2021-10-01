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Среди террористов в сирийско-иракской зоне могут быть россияне

17:19
  • пятница
  • 01 октября 2021

Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила в интервью Agence France-Presse, что среди террористов на территории Сирии и Ирака могут быть россияне.
Захарова призвала Вашингтон наказать США за Югославию и Ирак

Точной информацией на этот счет в ведомстве не располагают.

"По данным мониторинговой группы санкционных комитетов СБ ООН, численность иностранных террористов-боевиков в сирийско-иракской зоне превышает 10 тысяч человек. Можно предполагать, что среди них есть и российские граждане", - сказала спикер МИД.

Она добавила, что на родину из Сирии и Ирака за последние годы удалось вернуть более 340 несовершеннолетних российских граждан.

"Соответствующая работа ведется под эгидой аппарата уполномоченного при президенте по правам ребенка при содействии МИД", - объяснила дипломат.

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