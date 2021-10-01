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Минпромторг оценил запас вакцин от гриппа в России

17:39
  • пятница
  • 01 октября 2021

Дефицита не наблюдается

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что россиянам хватит вакцин от гриппа, в стране они есть в достаточном количестве.
В Москве открылись 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа

"Каждый год наши производители обеспечивали программу вакцинации. Это будет так же обеспечено в этом году, как и раньше", - сказал министр (цитата по ТАСС).

Он добавил, что до конца года ожидаются результаты испытаний комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса.

Ранее Роспотребнадзор назвал темпы вакцинации от гриппа в России недостаточными. С начала сентября заболеваемость ОРВИ и гриппом в стране увеличилась вдвое. Привито только чуть более 9% населения.

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