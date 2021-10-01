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Организаторы премии "Мы вместе" напомнили о проведении финального этапа

18:05
  • пятница
  • 01 октября 2021

Он пройдет с 15 октября по 5 ноября 2021 года

Организаторы международной премии "Мы вместе" напомнили, что с 15 октября по 5 ноября пройдет финальный этап. Он будет состоять из народного голосования и заочной оценки проектов жюри.

Полуфинал премии проходит со 2 августа и продлится до 1 октября. Объявление победителей и торжественное вручение премии пройдет в декабре 2021 года.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ проводится в рамках реализации Федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование".

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Участники премии "Мы вместе"
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