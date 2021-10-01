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Бастрыкин назвал стимулирующие агрессию у подростков факторы

18:08
  • пятница
  • 01 октября 2021

Интернет порой оказывает деструктивное воздействие

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал на заседании Совета безопасности, что именно приводит к возникновению у подростков агрессии.

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"Все это усугубляется наличием большого количества деструктивного контента в сети интернет, который впитывают подростки, оказавшиеся в сложных психологических условиях либо столкнувшиеся с определенными трудностями", - сказал глава СК.

Он добавил, что молодые люди видят вокруг эгоизм, ненависть и корысть, а правильные ориентиры им дать некому.

По словам Бастрыкина, важно также иметь в виду наличие у подростков проблем в семье, отсутствие доверительных отношений, проблемы социализации.

Как заметил председатель СК, для предупреждения нападений на образовательные учреждения необходим комплексный подход и слаженность действий госорганов.

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