В Австрии угрожали взорвать белорусское посольство

Расследованием займется австрийская контрразведка
В здании белорусского посольства в Вене была проведена полицейская операция в связи с "угрозой взрыва", пишет газета Kronen Zeitung.
“Был проведен обыск местности, который дал отрицательный результат. Таким образом, меры (оцепление, эвакуация) сняты вскоре после полудня”, - рассказал собеседник издания.
Уточняется, что жителям соседних зданий пришлось на время покинуть дома.
От кого поступила информация о бомбе, не уточняется. Сейчас меры уже сняты.
Дальнейшим расследованием займется австрийская контрразведка.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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