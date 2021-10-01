В Австрии угрожали взорвать белорусское посольство

Расследованием займется австрийская контрразведка

В здании белорусского посольства в Вене была проведена полицейская операция в связи с "угрозой взрыва", пишет газета Kronen Zeitung.

“Был проведен обыск местности, который дал отрицательный результат. Таким образом, меры (оцепление, эвакуация) сняты вскоре после полудня”, - рассказал собеседник издания.

Уточняется, что жителям соседних зданий пришлось на время покинуть дома.

От кого поступила информация о бомбе, не уточняется. Сейчас меры уже сняты.

Дальнейшим расследованием займется австрийская контрразведка.

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