Бритни свободна? Какое будущее ждет скандальную поп-диву

Её отца отстранили от опекунства, но не от денег

Американская поп-дива готовится к новой жизни - в этот четверг суд постановил, что отец Бритни Спирс больше не ее опекун и, более того, должен отчитаться, куда и на что пошли миллионы долларов, заработанные его дочерью и потраченные отцом на собственные нужды.

Саму опеку пока сохраняют, но, возможно, и от нее удастся избавиться. В западной прессе и интернете эйфория - 13 лет тотального контроля для певицы закончились. Но так ли это на самом деле?

Пока американские селебрити вроде Мадонны, Шер и Майли Сайрус наперебой скандировали "Свободу Бритни", политологи шутили: "Неужели ни один год в Штатах не может обойтись без протестов в защиту чьих-то угнетенных прав". Ведь даже достопочтенные американские конгрессмены все же выкроили минутку между противодействием "Северному потоку - 2" и поиском коварных российских хакеров для обсуждения действительно важной темы.

Американская Фемида, похоже, услышала отчаянный крик о помощи. Суд Лос-Анджелеса постановил: отец Бритни Спирс после 13 выполнения своих обязанностей отныне больше не является ее опекуном. Да и саму опеку могут отменить в середине ноября.

"Это идет поступательно. Сегодня она, например, может распоряжаться какими-то мелкими суммами. Покупать что-то в пределах тысячи, десяти тысяч долларов, а потом это идет уже дальше и дальше. Выйти замуж, например, или написать завещание и так далее", - отметил юрист Александр Добровинский.

Пока же финансовыми делами певицы займется профессиональный аудитор, а приглядывать за ней поручено ее персональному менеджеру. Бритни, что символично, тут же улетела на острова. Ну а многочисленные фанаты плачут от счастья.

"Джеймса Спирса и других ждут серьезные последствия за все то, что они сделали. Например, за установку подслушивающего устройства под кроватью Бритни. Это то, что должно насторожить правоохранительные органы", - сообщил адвокат Мэтью Розенгарт.

И им, судя по всему, придется разбираться долго и тщательно. Эту скандальную историю американские таблоиды мусолят уже больше 10 лет. Вот, например, откровения личного телохранителя звезды:

"Каждую пятницу Спирс навещала неизвестная женщина, которая давала ей коктейль из неких сильнодействующих лекарств, отпускаемых по рецепту. Это были три антипсихотических препарата и противозачаточные таблетки. Из-за них Бритни Спирс начинала вслух размышлять о параллельных вселенных. Обычно Спирс целыми днями занималась спортом либо смотрела телевизор. Отец исполнительницы звонил телохранителям три-четыре раза в день, чтобы всегда знать, что с ней происходит."

А еще прослушивал аудиозаписи разговоров (таких якобы накопилось на 180 часов), читал личные сообщения, просматривал фотографии и историю браузера - в общем, вел за жизнью дочери тотальный контроль, но главное - распоряжался ее состоянием. По приблизительным подсчетам, это 60 миллионов долларов. Бритни на карманные расходы в неделю выделяли две тысячи. Мистер Спирс же за выполнение обязанностей опекуна в месяц получал 13. И заставлял дочь работать. Когда та отказывалась - помещал ее в психиатрическую клинику.

Все это время Бритни молчала. Выступления в последнее время отменялись одно за другим. Зато в инстаграме с завидной регулярностью появлялись весьма странные танцы. В которых фанаты пытались искать скрытый смысл. "Если ты испытываешь насилие и прессинг - надень желтое", писали они в комментариях. И ведь надевала - игриво при этом улыбаясь.

Этим летом звезда, наконец-то заговорила. В суде. И это откровение многих шокировало.

"Я просто хочу вернуть себе свою жизнь. Я не должна находиться под опекой, если я могу работать. Те, кто сделал это со мной, не должны уйти от ответственности. Ваша честь, мой отец и все остальные опекуны, наказывавшие меня каждый раз, когда я пыталась возразить, должны отправиться в тюрьму", - сказала исполнительница.

А ведь от печальной участи, сходятся во мнении многие, саму Бритни Спирс уберег отец. В начале нулевых из веселой девчушки с хвостиками она превратилась в скандального и депрессивного монстра. Болезненный разрыв с Кевином Федерлайном Спирс пыталась заглушить алкоголем и наркотиками. У пары двое сыновей, и как раз опека над ними стала камнем преткновения между бывшими супругами. В какой-то момент матери даже запретили видеться с детьми.

Творчество Спирс публику интересовало куда меньше, чем изменившаяся внешность и флёр скандалов - среди прочих это езда за рулем в нетрезвом виде и драка с назойливыми папарацци. В какой-то момент нервы певицы просто не выдержали. После очередной госпитализации в психиатрическое отделение в 2008 году суд назначил Бритни Спирс опекуна.

Кстати, именно Джеймс Спирс был инициатором иска об отмене опекунства над дочерью. Правда, потребовав за это 2 миллиона долларов. Отец все отрицает и говорит, что просто любит дочь. Фанаты не верят. Сколько их таких - назойливых родственников, мечтающих заполучить контроль над звездным состоянием.

Певица Мэрайя Кэри называет свою мать исключительно по имени и считает, что той нужны только деньги. Женщина пыталась оформить опеку над дочерью в 2001 году после того, как у Кэри случился нервный срыв. Пока Маколей Калкин играл харизматичного Кевина, его родители судились и делили многомиллионные гонорары сына. На фоне проблем в семье актер на пике карьеры с головой ушел в музыку, а в 16 открестился от алчного отца, с которым не общается до сих пор. Дрю Бэрримор с 13 лет страдала алкогольной и наркотической зависимостью и после очередного курса реабилитации в судебном порядке вышла из-под опеки родителей, которые распоряжались деньгами юной звезды и водили ее на светские рауты. Похожая история у певицы Рианны.

"Говорить, что это из-за денег, трудно, на самом деле. Все возможно, но кто может сказать, что происходит в сознании отца, который подал в суд на установление опеки", - прокомментировал Добровинский.

Бритни Спирс, похоже, все же взялась за голову и захотела наконец-то самостоятельно распоряжаться своей жизнью. На безымянном пальце колечко. "Недорогое", тут же подметили скептики. Спирс ведь почти всегда зарабатывала больше своих воздыхателей.

Предложение певице сделал ее бойфренд - 27-летний иранец Сэм Асгари, модель и персональный тренер, вот уже 5 лет разделяющий ее звездное заточение. Без согласия опекуна, правда, брак пока заключить невозможно, но это, судя по всему, вопрос времени. Пара смотрит далеко вперед - в светлое будущее.

Злопыхатели посчитали, что эта "любовь всей ее жизни" для Бритни уже 15-я. "Все это от зависти", парируют фанаты. Да и какая кому разница. Главное, чтобы все в итоге были счастливы, а отношения, как поется в самой известной песне Бритни Спирс, не стали токсичными.

Матвей Шестаков, Павел Ермоленко, Татьяна Каминская, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram