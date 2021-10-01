"Мы входим в стадию хаоса": почему Европа напоминает СССР перед развалом

"Загнивающий" Запад действительно загнил?

Немецкие выборы, да и многие другие новости, приходящие в последнее время из Старого Света, вызывают сегодня у многих россиян острое чувство дежавю. Такое безобразие у нас творилось только в период крушения Советского Союза и в те самые "святые" девяностые, когда Россия уцелела буквально чудом. И речь далеко не только о политических излишествах - в целом о жизни и её качестве. Неужели десятилетиями "загнивающий" Запад действительно загнил?

Европа будет встречать Рождество без Санта Клауса. Он опоздает из-за транспортного коллапса. Такой антипраздничный прогноз сделал Мюллер-Блех - рождественский король из Германии, уже много лет поставляющий новогодние безделушки из Азии в Европу.

"Некоторые товары не будут доставлены к Рождеству, но дополнительные расходы на доставку всё равно отразятся на чеках покупателей и на счетах продавцов. Например, стоимость аренды 40-фунтового контейнера для доставки товаров из Азии в Европу уже увеличилась в 10 раз", - пишет WSJ.

"Планировать будущее теперь проблематично. Становится проблемой пополнение запасов – от пластилина до кукол и кукольных домиков. Мы не можем гарантировать, что получим товар к Рождеству", - говорит продавец из Британии Вики Браун.

Отсутствие гарантий – сегодня это вообще главная проблема современной Европы. К примеру, в Британии прямо сейчас - острый дефицит продуктов питания, предметов первой необходимости, медикаментов и бензина. Чтобы заправить автомобиль британцам приходится сперва ездить в поисках работающей заправки, потом стоять в огромных очередях, и если уж совсем не повезет, то и драться за литр бензина.

- Вчера вечером я искал бензин 2 часа. И не нашёл. Прошлой ночью очереди были сумасшедшими. Я не могу в это поверить, это безумие.

И это при том, что в Британии бензин есть. Проблема в другом - развозить по заправкам его некому. В королевстве не осталось водителей. И абсурдность ситуации не помогает пережить даже британский юмор – сегодня уже никто не смеётся над карикатурами, на которых спецслужбы гоняются за мигрантами с вопросом: "Кто-нибудь из вас умеет водить грузовик?"

"Из-за Brexit мы потеряли 20 тысяч европейских водителей, а из-за COVID-19 ещё 40 тысяч дальнобойщиков", - сказал Род Маккензи, глава Ассоциации автоперевозчиков Британии.

Кстати, когда эксперты говорят, что потеряли дальнобойщиков из-за коронавируса, это вовсе не означает, что все они заразились и умерли, на самом деле это означает, что за время пандемии они поняли, что сидеть на пособие по безработице выгодней, чем работать. Но, в любом случае, это тупик.

"Зарплату, которую платят в Англии водителям грузовиков, большегрузов, фур, она низкая для Англии, но высокая для Болгарии или для Прибалтики. Соответственно прибалтийские водители были готовы возить фуры с бензином – развозить их по Англии, а англичане не готовы. И таких историй масса", - заявил Михаил Хазин, экономист, президент Фонда экономических исследований.

Поэтому, чтобы не усугублять проблему ещё больше, премьер-министр Великобритании привёл армию в состояние повышенной готовности и теперь военные в срочном порядке осваивают профессию водителя бензовоза. Кстати, кардинальность меры возможно даже и оправдана, потому что отсутствие бензина – это не единственная проблема Англии. Ещё там неожиданно перестал дуть ветер, остановились ветрогенераторы, энергетические компании обанкротились, а цены на электричество взлетели до такого уровня, что крупнейшими поставщиками углекислого газа пришлось закрыться. И всё это стало ещё одной причиной продуктового дефицита.

"Чипсы и сидр - это всего лишь некоторые из наших любимых угощений, которые могут исчезнуть с полок супермаркетов, поскольку газ используется для сохранения продуктов. Также углекислый газ используют в газированных напитках и пиве, при забое скота и птицы", – говорит корреспондент Bloomberg Ли-Энн Джерранс.

И хотя Борис Джонсон объявил, что теперь называет себя исключительно богом ветра – решить настоящую проблему с ветром он так и не смог. Правительство договорилось закупать углекислый газ у Америки. А вопрос с ценой на электричество всё ещё открыт. Поэтому производители мясных полуфабрикатов, как и производители удобрений, готовы прямо сейчас остановить бизнес – это выгодней, чем продолжать работать.

"Цена на электроэнергию для бизнеса уже выросла на пятьдесят процентов. Мы должны закрыться или повысить цену на свою продукцию", - сказал владелец фермы в Британии Фергус Хауи.

Но если проблемы Великобритании лежат на поверхности, то почему продукты исчезли ещё и в Бельгии и даже Австралии – загадка. Складывается впечатление, что коллективный Запад попал в зону турбулентности и совершенно не понимает, как себя спасать. В этот водоворот хаоса засосало даже организованную Германию. Там на эпохальных выборах, от которых напрямую зависело будущее страны, избирателям не хватило бюллетеней.

"Я сам был с семьей на избирательном участке примерно в час дня, и организаторы всего этого мероприятия спохватились, начали судорожно звонить, что у них закончились бюллетени. Это произошло на многих участках в Берлине. Честно говоря, я сейчас не хочу грязь выливать на мою родину – Германию, но приходится констатировать объективно, что здесь проявилась куча проблем, которых я раньше не видел. Действительно, прежнее поколение немцев умело засучить рукава и придерживалось гораздо больше понятия "порядок – превыше всего", - сказал политолог Александр Рар (Германия).

По одной из теорий, немцы переняли манеру поведения у жителей южных стран – с их поздним подъемом, долгими обедами и длительными сиестами. И даже если это всего лишь предположение – факт остаётся фактом – Германия уже больше не та страна, которой можно завидовать, впрочем, и в целом в Евросоюзе осталось не так уж много стран, которые сейчас могут соответствовать прежним европейским стандартам.

"Есть инфраструктурные проблемы - поезда не так ходят, как раньше, и не только в Германии, но и за пределами Германии куча разных проблем", - уверен Рар.

К примеру, Франция сейчас утопает в мусоре – уборщики бастуют против увеличения рабочего дня, хотят по-прежнему работать 3 часа в день, а получать больше.

- Это отвратительно. У меня много знакомых не из Марселя, которые иногда приезжают сюда на выходные, видят это. Нам стыдно.

Жители Рима страдают, но не от мусора, к нему они давно привыкли, а от диких кабанов. И мэр города проблему решать отказывается, считает, что животными должны заниматься исключительно руководители Италии.

"На территории страны живёт более 2 миллионов кабанов, и ничто не мешает их распространению. Ситуация вышла из-под контроля", - сообщил Этторе Прандини, глава профсоюза сельскохозяйственных предпринимателей, Италия.

И ведь вердикт – ситуация вышла из-под контроля – подходит и для описания ситуации, в которой сейчас оказался весь коллективный Запад. И хотя европейские лидеры, естественно под присмотром американских президентов, постоянно собираются и даже что-то решают, но факты говорят исключительно о том, что западная империя на самом деле прямо сейчас стремительно рушится.

"Фактически Евросоюз сегодня – это страны СССР и Варшавского договора году так 1988-м. А соответственно США - это СССР году так в 1989-м. То есть как тогда СССР сказал – у меня больше нет ресурсов поддерживать систему – живите, как хотите, так и сегодня США", - заявил Михаил Хазин, экономист, президент Фонда экономических исследований.

Гигантский госдолг – 18 октября Америка даже может объявить дефолт по долговым обязательствам, бегство из Афганистана, миграционный кризис на границе с Мексикой, раскол в обществе между республиканцами и демократами, бесконечные протесты на улицах, страх перед темнокожими, им даже разрешено безнаказанно грабить магазины, лагеря для бездомных и толпы наркоманов, шатающиеся по улицам - всё это сейчас и есть Америка – тот самый сияющий град на холме, который когда-то был для многих запредельной мечтой. В общем, кажется, Вашингтон переоценил свои возможности и способности.

"Вы знаете, в чём проблема? Я вам скажу как бывший гражданин бывшего Советского Союза. В чём проблема империи? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки: ничего, этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями, и мы решим проблемы. Но количество проблем нарастает, и наступает момент, когда с ними уже не справиться. И Соединённые Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твёрдым шагом идут прямо по пути Советского Союза", - убежден президент России Владимир Путин.

И что случится с миром, когда Америка и вместе с ней Европа дойдут до конца этого пути, можно только предполагать. Но это тоже будет настоящая катастрофа. Если уж западные аналитики утверждают, что даже последствия энергетического кризиса заставят весь мир содрогнуться, то после развала таких монстров, как США и Евросоюз, действительно, выживут только сильнейшие. Лишнее тому доказательство – Великобритания уже попросила у других стран помощи в разрешении продовольственного кризиса. Об этом рассказал президент Бразилии – он заявил, что Борис Джонсон обсуждал с ним срочное соглашение на поставку продуктов питания, которых не хватает Англии.

Поэтому не удивительно, что заголовки сегодняшней британской прессы очень напоминают заголовки российских газет 90-х годов, впрочем, как и в целом ситуация в стране - пустые полки магазинов, драки за еду, бензин и нехватка элементарных лекарств.

"Мы входим в стадию некого такого хаоса. Вопрос только, будет ли это управляемый хаос, из которого мы выйдем каким-то образом всё-таким победителем – с нашим разумом, который мы включим, и созданием совместных институтов и нового порядка, который удовлетворит всех, или нет", - прокомментировал Рар.

Проблема только в том, что разум должен включиться сразу у всех руководителей западных стран. А это на данный момент невозможно. Как пишет западная пресса, они скорее заставят своих граждан греться у костра и ходить на охоту.

Вера Щирова, Павел Ермоленко, Екатерина Симанович, "В центре событий". "ТВ Центр".

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