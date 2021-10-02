За сутки в России выявлено более 25 тысяч заражённых коронавирусом

Новая волна заболеваемости в России будет самой тяжёлой

За сутки в России зафиксировано 25 219 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 7 560 767 человек с COVID-19, умерло 209 028 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 4 032 больных, всего в столице 1 641 945 инфицированных, скончались 29 111 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Новая волна пандемии коронавируса в России будет самой тяжёлой. Такой прогноз на этой неделе сделал главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. По его мнению, ситуация стабилизируется только к середине декабря.

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