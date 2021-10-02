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В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 2 тысяч человек

14:01
  • суббота
  • 02 октября 2021

Москвичей с симптомами ОРВИ будут тестировать на ковид

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 116 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 494 342.
Названа причина роста заболеваемости коронавирусом в России

В Москве с этой недели всех жителей с симптомами ОРВИ будут тестировать на коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Новый алгоритм введён в связи с ростом числа заболевших COVID-19.

По данным на 2 октября, в России диагноз COVID-19 поставлен 7 560 767 пациентам, умерли с начала пандемии 209 028 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 641 945, в мире более 234 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 4,7 миллиона человек.

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