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Глава Минспорта высказался о работе Карпина в сборной

19:00
  • пятница
  • 01 октября 2021

Команде предстоят важные матчи

Министерство спорта ждет от сборной России по футболу под руководством Валерия Карпина только побед в ближайших матчах, заявил глава ведомства Олег Матыцин.
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"Если будут победы, и дело не только в моей оценке, а в оценке всего российского, в том числе футбольного сообщества, - тогда будут положительные оценки, если будут поражения, тогда будут соответствующие оценки", - сказал министр (цитата по ТАСС).

8 октября в Казани Россия сыграет со Словакией, 11 октября - со Словенией в Мариборе. Это встречи отбора на чемпионат мира 2022 года.

Сейчас национальная команда занимает в группе Н второе место с 13 очками, уступая хорватам по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут Словакия, Словения, Мальта и Кипр.

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