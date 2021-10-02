ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число заболевших коронавирусом в мире достигло 234 миллионов

10:38
  • суббота
  • 02 октября 2021

Россиянам стали доступны вакцинные туры в Хорватию

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 234 миллиона, скончались от осложнений болезни более 4,7 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более двух миллионов.
В Швейцарии будут платить 50 франков за каждого нового вакцинированного

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 43,7 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 700 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 33,7 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 21,4 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 7,8 миллиона больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 7,5 миллиона человек. 

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших, в Кирибати и Палау выявлено двое инфицированных.

Россиянам стали доступны вакцинные туры в Хорватию. Там можно сделать прививку вакцинами, одобренными ВОЗ - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson& Johnson. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Стоимость четырёхдневных вакцинных туров колеблется от 28 до 40 тысяч рублей на человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.