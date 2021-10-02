Число заболевших коронавирусом в мире достигло 234 миллионов

Россиянам стали доступны вакцинные туры в Хорватию

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 234 миллиона, скончались от осложнений болезни более 4,7 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более двух миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 43,7 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 700 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 33,7 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 21,4 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 7,8 миллиона больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 7,5 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших, в Кирибати и Палау выявлено двое инфицированных.

Россиянам стали доступны вакцинные туры в Хорватию. Там можно сделать прививку вакцинами, одобренными ВОЗ - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson& Johnson. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Стоимость четырёхдневных вакцинных туров колеблется от 28 до 40 тысяч рублей на человека.

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