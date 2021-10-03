В России выявлено ещё 25769 больных коронавирусом

В Кремле называют уровень вакцинации недостаточным

За сутки в России зафиксировано 25 769 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 7 586 536 человек с COVID-19, умерло 209 918 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 4 294 больных, всего в столице 1 646 239 инфицированных, скончались 29 176 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

В Кремле назвали уровень вакцинации россиян от коронавируса недостаточным. Нужно более активно продолжать разъяснительную работу с населением, заявил на этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По последним данным, в России привиты от коронавируса около 30% населения.

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