Московские врачи вылечили ещё 1885 больных COVID-19

Смертность от болезни вызывает беспокойство в Кремле

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 885 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 496 227.

Динамика по смертности от коронавируса в России вызывает беспокойство в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, регионы принимают меры с учётом изменений эпидемиологической ситуации.

По данным на 3 октября, в России диагноз COVID-19 поставлен 7 586 536 пациентам, умерли с начала пандемии 209 918 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 646 239, в мире более 234 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 4,7 миллиона человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram