Саакашвили задержали в Грузии

Об этом сообщил премьер страны

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил на брифинге о задержании экс-президента страны Михаила Саакашвили на территории республики.

"Наши правоохранители провели операцию по задержанию разыскиваемого Михаила Саакашвили на самом высоком уровне. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем", - сказал премьер.

Местные СМИ уточняют, что политик находится под стражей, он переведен в пенитенциарное учреждение.

В Грузии против Саакашвили заведено несколько уголовных дел - в том числе о растрате бюджета и превышении полномочий. С августа 2014 года он находится в розыске. Ему грозит 11 лет лишения свободы.

Днем 1 октября МВД Грузии сообщало, что Саакашвили не находится на грузинской территории и не пересекал грузинскую границу.

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