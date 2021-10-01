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Саакашвили задержали в Грузии

19:04
  • пятница
  • 01 октября 2021

Об этом сообщил премьер страны

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил на брифинге о задержании экс-президента страны Михаила Саакашвили на территории республики.
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"Наши правоохранители провели операцию по задержанию разыскиваемого Михаила Саакашвили на самом высоком уровне. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем", - сказал премьер.

Местные СМИ уточняют, что политик находится под стражей, он переведен в пенитенциарное учреждение.

В Грузии против Саакашвили заведено несколько уголовных дел - в том числе о растрате бюджета и  превышении полномочий. С августа 2014 года он находится в розыске. Ему грозит 11 лет лишения свободы.

Днем 1 октября МВД Грузии сообщало, что Саакашвили не находится на грузинской территории и не пересекал грузинскую границу.

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