В Черногории задержан экс-глава Черкизовского рынка Тельман Исмаилов

Это сделали по российскому ордеру на розыск, пишут местные СМИ

В Черногории задержан бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Это сделали по российскому ордеру на розыск, пишут местные СМИ.

"Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмаилов задержан в Подгорице по ордеру на розыск, который выдала Россия", - сообщил портал Vijesti.

Арбитражный суд Московской области в марте 2017 года признал Тельмана Исмаилова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.

Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей.

Ранее сообщилось, что в Черногории задержали российского банкира.

Видео: смотрите выпуск программы "Дикие деньги" про Тельмана Исмаилова

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