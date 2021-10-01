В Черногории задержан экс-глава Черкизовского рынка Тельман Исмаилов

Это сделали по российскому ордеру на розыск, пишут местные СМИ
В Черногории задержан бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Это сделали по российскому ордеру на розыск, пишут местные СМИ.
"Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмаилов задержан в Подгорице по ордеру на розыск, который выдала Россия", - сообщил портал Vijesti.
Арбитражный суд Московской области в марте 2017 года признал Тельмана Исмаилова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.
Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей.
Ранее сообщилось, что в Черногории задержали российского банкира.
Видео: смотрите выпуск программы "Дикие деньги" про Тельмана ИсмаиловаВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram