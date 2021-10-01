Впервые до показателя августа 2019-го

В августе 2021 года уровень безработицы в России снизился до 4,4% против 4,5% в июле, следует из данных Росстата, на которые ссылается ТАСС.

Уточняется, что показатель впервые снизился до уровня августа 2019 года.

Общая численность безработных в стране в августе этого года составила 3,4 миллиона человек.

"Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе 2021 года составила 75,6 млн человек, из них 72,3 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью", - сообщили в Росстате.

В 2020 году общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста составляла 5,9%.

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