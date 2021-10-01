Европа запросила больше угля из России

Россия готова удовлетворить эту потребность

На фоне рекордных цен на газ европейские потребители запросили увеличение поставок энергетического угля из России, пишет ТАСС со ссылкой на два источника.

"Угольщики России могут поставлять дополнительные объемы в Европу. Однако в таком случае нужно, чтобы РЖД обеспечило дополнительные возможности перевозки в порты", - уточнил один из собеседников агентства.

Другой объяснил, что спрос растет на фоне галопирующих цен на газ.

При этом в российском Министерстве энергетики заметили, что не получали обращений по вопросу увеличения поставок угля со стороны стран Европы.

На этой неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила 1000 долларов, а затем и 1100 долларов за тысячу кубических метров.

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