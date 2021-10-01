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Европа запросила больше угля из России

20:03
  • пятница
  • 01 октября 2021

Россия готова удовлетворить эту потребность

На фоне рекордных цен на газ европейские потребители запросили увеличение поставок энергетического угля из России, пишет ТАСС со ссылкой на два источника.
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"Угольщики России могут поставлять дополнительные объемы в Европу. Однако в таком случае нужно, чтобы РЖД обеспечило дополнительные возможности перевозки в порты", - уточнил один из собеседников агентства.

Другой объяснил, что спрос растет на фоне галопирующих цен на газ.

При этом в российском Министерстве энергетики заметили, что не получали обращений по вопросу увеличения поставок угля со стороны стран Европы.

На этой неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила 1000 долларов, а затем и 1100 долларов за тысячу кубических метров.

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