Президент Грузии отказалась помиловать Саакашвили

Политика задержали вечером в пятницу в Тбилиси

В Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Он находится под арестом в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. Как сообщают грузинские телеканалы, у здания уже собираются сторонники экс-президента. Глава Грузии заявила, что не помилует Саакашвили. Скандально известный политик приехал в Грузию сегодня утром перед местными выборами, которые пройдут в стране в субботу. Политик приехал, зная, что его ждут 13 уголовных дел и перспектива оказаться за решеткой на 9 лет. Впрочем, шаг этот вполне в духе Михаила Николозовича.

Завидев телекамеры, он хитро улыбается, похоже, полностью, осознавая, ради чего пошёл на такую жертву. Задержали Саакашвили вполне дежурно - в тбилисской квартире. Можно сказать, обыденно и скучно. Даже по крышам бегать не пришлось. Прежние задержания были куда ярче.

Омбудсмен Грузии уже прибыла в тюрьму, где находится Саакашвили, чтобы ознакомиться с состоянием его здоровья. Впрочем, судя по видео, записанному утром в Приморском парке Леха и Марии Качиньских на юго-западе Батуми, экс-президент чувствовал себя отлично и был настроен по-боевому.

"Хочу сказать, ничего не бойтесь, идите завтра на выборы. Отдайте свой голос, и третьего числа все вместе будем праздновать победу. Я приехал, чтобы помочь вам, другого выбора у нас не было. Я ничего не боюсь и призываю вас не бояться", - сообщил он на видео.

Завтра в Грузии начнутся муниципальные выборы. Саакашвили намеревался голосовать лично, ну а дальше анонсировал массовый поход на столицу, призывая сторонников выйти на улицы. В общем все, как в старые-добрые времена.

- Вы прислуга барыг! Вы такой же бессовестный, как эти барыги!

Власти восторгов оппозиции не разделяют. Изначально ведь уверяли, что никто никуда не приезжал, границу не пересекал. Тоже самое, кстати, говорили украинские пограничники. Да и это смазанное видео было единственным доказательством того, что Саакашвили находится на родине спустя 8 лет после бегства. Билеты из Киева, фото которых он выкладывал в Сеть, датированы 2 октября. Он намеревался прилететь в страну вместе с матерью.

"Нельзя об этом серьезно говорить, неужели вы в это поверили... У нас есть конкретная информация, что этот гражданин не выезжал из Украины, он прячется там, чтобы для всех создать иллюзию о якобы нахождении в Грузии. У нас есть информация, что эти видео – фейк", – сказал Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта".

То ли источник подвёл, а быть может недооценили оппоненты фантазии беглого политика. Он, как неизвестный науке зверь из детской книжки, мог проникнуть в Грузию в ящике с апельсинами. И это отнюдь не сарказм! Порт Батуми накануне принял два грузовых судна из Румынии и Украины. С Незалежной у Саакашкивли тоже, кстати, сложные отношения. И там его арестовывали, сажали в тюрьму и высылали. В 2017 году из Украины он улетел, но обещал вернуться.

- Это беззаконие! Люди, сопротивляйтесь!

Самому Саакашвили тогда пришлось сопротивляться в Польше, куда его выслали, лишив гражданства по распоряжению бывшего украинского президента Петра Порошенко.

КПП на украинской границе штурмовали сторонники Саакашвили, да и он сам. Но торжественный камбэк случился только при Зеленском. Правда, обещанной должности вице-премьера по реформам Саакашвили не получил. Пришлось довольствоваться сомнительным статусом главы специально созданного комитета. Теперь украинский президент обеспокоен, ну а грузинский посол на Украине вызван в МИД для получения официальной информации.

- Когда меня спрашивают, почему я возвращаюсь? Я нахожусь в своей стране, я ношу с собой украинский паспорт.

На родине Саакашвили заочно приговорён к тюремному сроку за преследование политических оппонентов и злоупотребление властью во время своего президентства в 2004-2013 годах. В общей сложности ему грозит более 9 лет заключения. В американском посольстве, почуяв неладное, тут же открестились от Мишико, заявив: "Грузии нужна спокойная и мирная среда, а не политическая нестабильность и насилие". Впрочем, вряд ли пусть эксцентричный, но бесспорно расчетливый политик мог вернуться в страну без гарантий безопасности. Но, по всей видимости, таким гарантиям теперь грош цена. Запад один за другим избавляется от токсичных пешек в своей игре. Делая их заложниками своих же слабоумия и отваги.

"Когда-то классик украинской литературы Иван Франко написал про Михаила Саакашвили стихи. Там были такие строки: "вечный революционер дух, что тело рвёт до боя". Он последовательный человек — революционер, и он считает, что настало время возвращаться на родину", - сказал украинский журналист Дмитрий Гордон.

Вот и эксперты сходятся в одном — революции в Грузии может и не случится, но уж точно будет неспокойно. Прокомментировали ситуацию и в Кремле.

"Там, где Саакашвили, там цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Слава Богу, это не наш вопрос", - сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

И вот с этим трудно не согласиться. Грузинское МВД перебрасывает в столицу спецназ. Заявляя, что это плановое мероприятие. А сторонники задержанного политика советуют ему в следующий раз все же уходить крышами.

Матвей Шестаков, "В Центре Событий". "ТВ Центр".

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