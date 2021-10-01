Мурашко провел переговоры с главой ВОЗ

Тема коронавируса - в центре внимания

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко встретился в Женеве с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом, пишет РИА "Новости".

В пятницу глава Минздрава участвует в неформальной встрече членов исполнительного комитета ВОЗ.

"Обсуждались различные аспекты сотрудничества России и Всемирной организации здравоохранения, вопросы борьбы с распространением COVID-19 на глобальном уровне", - рассказал помощник министра Алексей Кузнецов.

Он добавил, что также у Мурашко в Женеве запланирован ряд двусторонних встреч для согласования позиций по ключевым международным направлениям развития здравоохранения. Среди тем обсуждения - взаимное признание сертификатов о вакцинации.

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