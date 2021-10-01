Опубликовано видео с Саакашвили в наручниках

Предварительно, политик находится в Руставской тюрьме

В Сети появилось видео с задержанным Михаилом Саакашвили. ТВЦ.RU публикует кадры с политиком в наручниках. На видео бывшего президента Грузии ведут двое сотрудников правоохранительных органов. Саакашвили в это время улыбается.

В пятницу вечером грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан в Грузии. По данным местных СМИ, политик находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси.

Реакция Киева не заставила себя ждать. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что обеспокоен информацией о Саакашвили, который является председателя исполкома Национального совета реформ Украины. Кроме этого, посла Грузии вызвали в МИД Украины для получения официальной информации о причинах и обстоятельствах задержания политика.

В Грузии Саакашвили находился в розыске. Его заочно судили по делам об убийстве банкира и об избиении депутата. Также он проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга, погроме телекомпании и растрате средств из бюджета.

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