ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликовано видео с Саакашвили в наручниках

20:59
  • пятница
  • 01 октября 2021

Предварительно, политик находится в Руставской тюрьме

В Сети появилось видео с задержанным Михаилом Саакашвили. ТВЦ.RU публикует кадры с политиком в наручниках. На видео бывшего президента Грузии ведут двое сотрудников правоохранительных органов. Саакашвили в это время улыбается.

Президент Грузии отказалась помиловать Саакашвили
Саакашвили задержали в Грузии
МВД Грузии выяснило местонахождение Саакашвили

В пятницу вечером грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан в Грузии. По данным местных СМИ, политик находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси.

Реакция Киева не заставила себя ждать. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что обеспокоен информацией о Саакашвили, который является председателя исполкома Национального совета реформ Украины. Кроме этого, посла Грузии вызвали в МИД Украины для получения официальной информации о причинах и обстоятельствах задержания политика.

В Грузии Саакашвили находился в розыске. Его заочно судили по делам об убийстве банкира и об избиении депутата. Также он проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга, погроме телекомпании и растрате средств из бюджета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Задержанный Михаил Саакашвили
Задержанный Михаил Саакашвили
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.