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Путин: паралимпийцы стремились прославить Россию

20:58
  • пятница
  • 01 октября 2021

И им это удалось, заметил президент

Исполняющий обязанности главы Паралимпийского комитета России Павел Рожков зачитал на торжественной церемонии награждения премией "Возвращение в жизнь", лауреатами которой стали чемпионы токийской Паралимпиады, обращение президента страны Владимира Путина к паралимпийцам по итогам их выступлений в Японии.
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"Выступая в нейтральном статусе, вы стремились прославить Россию своими достижениями, укрепить ее авторитет как ведущей спортивной державы, содействовать развитию паралимпийского движения. Отмечу, что это удалось вам в полной мере", - подчеркнул президент (цитата по ТАСС).

Сегодняшнее награждение, добавил глава государства, это дань признательности паралимпийцам и их наставникам, а также волонтерам и общественным деятелям.

Участникам мероприятия российский лидер пожелал новых побед и удачи.

На Паралимпиаде в Токио команда России заняла четвертое место - 118 наград (36 золотых, 33 серебряные, 49 бронзовых).

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