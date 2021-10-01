Путин: паралимпийцы стремились прославить Россию

И им это удалось, заметил президент
Исполняющий обязанности главы Паралимпийского комитета России Павел Рожков зачитал на торжественной церемонии награждения премией "Возвращение в жизнь", лауреатами которой стали чемпионы токийской Паралимпиады, обращение президента страны Владимира Путина к паралимпийцам по итогам их выступлений в Японии.
"Выступая в нейтральном статусе, вы стремились прославить Россию своими достижениями, укрепить ее авторитет как ведущей спортивной державы, содействовать развитию паралимпийского движения. Отмечу, что это удалось вам в полной мере", - подчеркнул президент (цитата по ТАСС).
Сегодняшнее награждение, добавил глава государства, это дань признательности паралимпийцам и их наставникам, а также волонтерам и общественным деятелям.
Участникам мероприятия российский лидер пожелал новых побед и удачи.
На Паралимпиаде в Токио команда России заняла четвертое место - 118 наград (36 золотых, 33 серебряные, 49 бронзовых).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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