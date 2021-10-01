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Байден созовет онлайн-встречу с 30 странами по киберпреступности

21:27
  • пятница
  • 01 октября 2021

Киберугрозы могут затронуть каждого, говорят в США

В октябре президент Соединенных Штатов Джо Байден созовет встречу, посвященную борьбе с киберпреступностью. Об этом сообщили в Белом доме, передает ТАСС.
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"В этом месяце мы соберем вместе 30 стран, чтобы активизировать наше сотрудничество в борьбе с киберпреступностью, в улучшении взаимодействия правоохранительных органов, пресечении незаконного использования криптовалюты", - сказано в тексте.

Как отметили в американской администрации, киберугрозы могут затронуть каждого гражданина США и каждую компанию.

"Мы создаем коалицию стран для защиты и инвестиций в надежную технологию 5G", - добавили в Белом доме.

Какие именно страны приглашены на мероприятие, не уточняется.

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