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Путин наградил космонавтов Скворцова и Скрипочку орденом "За заслуги перед Отечеством"

21:54
  • пятница
  • 01 октября 2021

Отмечен их вклад в развитие пилотируемой космонавтики

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовали указ президента России Владимира Путина о награждении космонавтов Александра Скворцова и Олега Скрипочки.
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Отмечен их вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции.

"Наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Скворцова Александра Александровича <...>, Скрипочку Олега Ивановича", - сказано в тексте.

Скворцов является инструктором-космонавтом-испытателем - начальником группы отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. На его счету три космических полета и два выхода в открытый космос.

Скрипочка - инструктор-космонавт-испытатель отряда космонавтов ЦПК. Он совершил три космических полета и три выхода в открытый космос.

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