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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям отдалённой сирийской провинции

10:20
  • суббота
  • 02 октября 2021

Люди получили продуктовые наборы

Помощь от российского Центра по примирению поступает в самые отдаленные уголки Сирии. Партия гуманитарного груза прибыла в посёлок на границе с Иорданией, где перемирие было достигнуто при непосредственном содействии российских военных.
На границе Сирии и Иордании вновь открылся пункт пропуска

Городок Мутбин спрятался где-то на границе с Иорданией. Сейчас здесь проживают полторы тысячи человек. До войны было в разы больше. Выросло уже целое поколение тех, кто толком и не знает, что такое мирная жизнь, сообщает "ТВ Центр".

Российский центр по примирению враждующих сторон доставил в Мутбин гуманитарный груз, который здесь так ждали. Документы о получении подписывает глава местной администрации. Продуктовые наборы выдавали по заранее составленным спискам. В первую очередь, самым бедным семьям.

Мир на юг Сирии действительно возвращается. Сейчас в Дераа проходит процесс примирения. Жители населённых пунктов, даже те, кто раньше не был согласен с официальным Дамаском, сдают оружие, получают новые документы и вновь становятся частью гражданского общества. Есть для них и работа - восстанавливать все то, что сами когда-то разрушили.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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