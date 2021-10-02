Глупость или провокация: зачем Саакашвили вернулся в Грузию

Политика задержали и отправили в тюрьму

Десять лет для Михаила Саакашвили. Именно такой тюремный срок грозит политику, который после длительного отсутствия вновь вернулся на родину. Но Грузия традиционного гостеприимства не проявила. Экс-президента задержали вечером, и к уже имеющимся уголовным делам добавилось ещё одно - о незаконном пересечении границы.

Явно не на такой приём рассчитывал Михаил Саакашвили триумфально возвращаясь в Грузию. Ни его надменная улыбка, ни ролики с пламенными речами, похоже не предали соратникам решимости. Собравшаяся у стен руставской тюрьмы группа поддержки ближе к ночи разошлась по домам. Пришлось идти на крайние меры – объявлять голодовку, сообщает "ТВ Центр".

К четырём уже имеющимся уголовным делам о растрате, избиении, убийстве и превышении должностных полномочий на посту президента, добавилось новое – о незаконном пересечении границы. В общем сложности Саакашвили грозит до 10 лет заключения. Даже адвокаты признают – избежать тюрьмы эксцентричный политик может только в двух случаях – экстрадиции на Украину или помиловании действующим президентом.

Кутаиси, Батуми, Тбилиси – примерный маршрут Саакашвили на родине, откуда он бежал в 2013 году. В Грузию экс-президент прибыл четыре дня назад. Всё это время за ним следили спецслужбы, а заявления о том, что никто и никуда не приезжал в правительстве страны, назвали отвлекающим манёвром и оперативной тактикой.

Из тюрьмы Саакашвили шлёт письма с призывом идти на участки. На его страницах в соцсетях выкладывают заранее записанные видео, сторонники раздают интервью.

Судьбой украинца Саакашвили обеспокоены в Госдепе и Верховной Раде. Но это, скорее, личное. Пока его официальная супруга гражданка Нидерландов Сандра Рулофс в соцсетях писала слова поддержки, Мишико нашёл себе новую любовь - депутата от "Слуги народа" Елизавету Ясько.

Я и Лиза решили оповестить всех о том, что мы вместе. Мы начинаем новую жизнь, новую семью. Пожелайте нам счастья.

Видео появилось в интернете, сразу же после задержания Саакашвили. Правда, вместо поздравлений куда более важные вопросы, в том числе и от коллег – "Простите, а он развёлся?". Похоже бурная личная жизнь укрогрузина интереснее изрядно поднадоевшего политического цирка.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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