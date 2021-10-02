Жителям Германии показали, как пережить зимние морозы без российского газа

Нужно запасаться батарейками и фольгой

В Германии, Австрии и ряде других европейских стран готовятся к масштабным перебоям в подаче электроэнергии. На фоне газового кризиса это означает, что предстоящей зимой миллионы жителей ЕС могут оказаться вообще без отопления. Как выжить в таких экстремальных условиях, немцам объясняют при помощи социальной рекламы.

"Как быть, если отопление больше не работает?" На популярный вопрос в поисковых системах немецкие власти отвечает наглядным видеороликом. Одинокая фрау замерзает у себя дома, но вовремя соображает, что делать: заклеивает окна фольгой, мастерит небольшую печку из цветочного горшка. Хеппи-энд: хозяйка дома и её гости коротают зимний вечер за тёплой беседой.

Социальная реклама вызывает улыбку, но самим европейцам уже не до шуток. Вслед за рекордным дефицитом газа и резким скачком цен на голубое топливо следует реальная угроза блэкауата – крупномасштабных и продолжительных сбоев в европейских электросетях, сообщает "ТВ Центр".

Собственных мощностей не хватает. Так называемая зелёная энергетика, на которую уповали в Брюсселе, себя не оправдывает. В этом году выработка энергии при помощи ветряков и солнечных панелей заметно снизилась. А зима всё ближе, и уже звучат призывы опять переходить на неэкологичный уголь. Но не хватает и угля. Власти предупреждают население о грядущих трудностях.

В немецких и австрийских городках проводят мастер-классы "Как прожить без отопления". В лотерею разыгрывают книги "Приготовление пищи без электричества". Регулярные перебои с энергией чреваты и проблемами в экономике: европейские товары станут менее конкурентоспособными на мировом рынке. А развивать сотрудничество с Россией, заказывая строительство новых атомных электростанций, выгодно, но грозит осложнениями с США. Поэтому пока что проще запасаться одеялами, батарейками и фольгой. И уповать на то, что зима будет тёплой.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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