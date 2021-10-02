Более 100 человек эвакуировали после взрыва газа в Нижнем Новгороде

Пострадавших доставили в ожоговый центр

Взрыв газа произошёл в жилом доме в Нижнем Новгороде. Спасатели эвакуировали более 100 жителей многоэтажки.

Два человека пострадали, сообщили в МЧС. Это – 50-летние мужчина и женщина. У них сильные ожоги тела, оба находятся в реанимации.

Из-за взрыва частично обрушился балкон и межтамбурные перекрытия. Несущие конструкции здания не нарушены.

ЧП произошло в квартире на девятом, последнем этаже дома №18 по улице Гайдара.

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