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Более 100 человек эвакуировали после взрыва газа в Нижнем Новгороде

10:01
  • суббота
  • 02 октября 2021

Пострадавших доставили в ожоговый центр

Взрыв газа произошёл в жилом доме в Нижнем Новгороде. Спасатели эвакуировали более 100 жителей многоэтажки.
Взрыв газа произошел в жилом доме в Екатеринбурге

Два человека пострадали, сообщили в МЧС. Это – 50-летние мужчина и женщина. У них сильные ожоги тела, оба находятся в реанимации.

Из-за взрыва частично обрушился балкон и межтамбурные перекрытия. Несущие конструкции здания не нарушены.

ЧП произошло в квартире на девятом, последнем этаже дома №18 по улице Гайдара.

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