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Лукашенко раскрыл подробности задержания 33 россиян в 2020 году

13:35
  • суббота
  • 02 октября 2021

Стали известны новые детали

Стали известны подробности задержания 33 российских граждан летом 2020 года в Белоруссии. Эта история получила большой резонанс в России и только сейчас некоторые её детали раскрыл президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Всплыли новые данные о задержании 33 россиян в Белоруссии

В интервью американскому телеканалу CNN он рассказал, что Минск не получал от Киева информацию о группе из 33 россиян, которые были задержаны около года назад в пригороде белорусской столицы. Информацию об этом распространяли некоторые СМИ.

"Абсолютная ложь. Меня никто ни из украинского правительства, ни президент Украины не информировал. Меня информировали собственные спецслужбы", - признался Лукашенко.

Мы их задержали и разместили в соответствующем месте, сопротивления не было никакого. Там невозможно было сопротивляться. Сработали блестяще спецслужбы.

Президент напомнил, что сразу же после задержания россиян их просили выдать Россия и Украина. Впоследствии белорусские спецслужбы отпустили российских граждан и они вернулись на родину. Позже стало известно, что россияне следовали в Турцию транзитом через Белоруссию, а их пребывание в республике не было связано с её внутренними делами.

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