Путин наградил медиков за самоотверженную борьбу с коронавирусом

Врачи сражаются на передовой

За большой вклад в борьбу с пандемией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Владимир Путин подписал указ о награждении медиков.

Орден Пирогова присвоен шести сотрудникам лечебных учреждений, троим из них посмертно, сообщает "ТВ Центр".

Посмертно получили награды врач петербургской больницы имени Боткина Надежда Авакумян, медсестра городской больницы города Гая Марина Улумбекова и фельдшер поликлиники №5 Тюменской области Эльвира Фёдорова.

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