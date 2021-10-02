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Путин поздравил московских метростроевцев с праздником

15:13
  • суббота
  • 02 октября 2021

Он поблагодарил их за добросовестный труд

Московский метрострой отмечает 90-летний юбилей. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил Владимир Путин.
Собянин рассказал о завершении строительства еще трех станций БКЛ метро

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент отметил: благодаря высочайшему мастерству нескольких поколений строителей удалось создать удобную сеть линий подземки с уникальными по красоте и техническому оснащению станциями. И сегодня метро является одним из самых любимых видов общественного транспорта у москвичей.

Глава государства поблагодарил работников за добросовестный труд и пожелал новых достижений, сообщает "ТВ Центр".

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