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В Оренбурге объявлена награда в миллион рублей за информацию об убийстве трёх студенток

14:17
  • суббота
  • 02 октября 2021

Преступление было совершено 30 сентября в городе Гае

Власти Оренбургской области заплатят миллион рублей тому, кто предоставит информацию об убийстве трёх молодых девушек в городе Гае.  "Принял решение о назначении вознаграждения в 1 миллион рублей за информацию о преступнике, совершившем 30 сентября тройное убийство в Гае", - написал у себя в Instagram глава Оренбургской области Денис Паслер.
Появились подробности и кадры с места убийства трех студенток под Оренбургом

30 сентября в квартире жилого дома в Гае после пожара были обнаружены тела двух студенток. Позже на улице нашли ещё одну жертву. Все они были убиты. Девушкам было 17, 18 и 19 лет, они приехали в Оренбургскую область на учёбу из Башкирии.

На телах убитых следователи и судмедэксперты нашли колото-резаные раны, а на месте преступления нож, похожий на кухонный.

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