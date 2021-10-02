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Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества с QR-кодами

17:01
  • суббота
  • 02 октября 2021

Нужно сохранять бдительность

В Москве активизировались мошенники, предлагающие привязать QR-код вакцинированного от коронавируса к социальным или банковским картам. Об этом предупреждают столичные власти.
Россиян предупредили о новом виде мошенничества со лжеучастковым

В департаменте здравоохранения Москвы напомнили, что QR-код является самостоятельным элементом. Его не надо никуда привязывать. С такими просьбами не могут звонить москвичам сотрудники департамента или врачи из поликлиник.

Схема действия злоумышленников простая: они просят граждан сообщить им данные банковской или социальной карты для якобы привязки QR-кода. После этого с карты списываются деньги.

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