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В Белоруссии задержали журналиста "Комсомолки"

16:06
  • суббота
  • 02 октября 2021

Он находится в СИЗО

В Белоруссии задержан журналист "Комсомольской правды" Геннадий Можейко. Как сообщил РИА Новости главный редактор газеты Владимир Сунгоркин, репортёр находится в изоляторе на Окрестина в Минске. Ранее Сунгоркин сообщал о том, что Можейко не выходит на связь.
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Утверждалось, что журналист взял интервью у одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, 28 сентября застрелил сотрудника КГБ Белоруссии.

На этой неделе Министерство информации республики заблокировало доступ к сайту "КП в Белоруссии" из-за размещения публикации, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности.

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