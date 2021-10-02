В Белоруссии задержали журналиста "Комсомолки"

Он находится в СИЗО

В Белоруссии задержан журналист "Комсомольской правды" Геннадий Можейко. Как сообщил РИА Новости главный редактор газеты Владимир Сунгоркин, репортёр находится в изоляторе на Окрестина в Минске. Ранее Сунгоркин сообщал о том, что Можейко не выходит на связь.

Утверждалось, что журналист взял интервью у одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, 28 сентября застрелил сотрудника КГБ Белоруссии.

На этой неделе Министерство информации республики заблокировало доступ к сайту "КП в Белоруссии" из-за размещения публикации, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности.

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