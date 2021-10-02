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ВОЗ готова признать "Спутник V"

16:31
  • суббота
  • 02 октября 2021

Осталось завершить административные процедуры

Барьеры к признанию российской вакцины "Спутник V" устранены. Всемирная организация здравоохранения готова эта сделать. Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, требуется лишь завершение административной процедуры.     
Третья фаза испытаний "Спутника V" завершена

"Позиция России по поводу продвижения и регистрации вакцины "Спутник V" услышана, мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы. Мы не видим препятствий для дальнейшей работы, и это было подтверждено со стороны генерального директора", - сказал Мурашко после встречи с главой ВОЗ Тедросом Гебрейесусом в Женеве, сообщает ТАСС.

ВОЗ уже признала практически все вакцины ведущих мировых производителей. В середине июля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что РФПИ ожидает признания "Спутника V" со стороны ВОЗ и Европейского агентства по лекарственным средствам этой осенью.

"Спутник V" зарегистрирован уже в 70 странах с общим населением более четырёх миллиардов человек и успешно там применяется. В России вакцина считается самой массовой и популярной среди других препаратов. На этой неделе объявлено о завершении третьей стадии её испытаний. 

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