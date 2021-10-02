ВОЗ готова признать "Спутник V"

Осталось завершить административные процедуры

Барьеры к признанию российской вакцины "Спутник V" устранены. Всемирная организация здравоохранения готова эта сделать. Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, требуется лишь завершение административной процедуры.

"Позиция России по поводу продвижения и регистрации вакцины "Спутник V" услышана, мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы. Мы не видим препятствий для дальнейшей работы, и это было подтверждено со стороны генерального директора", - сказал Мурашко после встречи с главой ВОЗ Тедросом Гебрейесусом в Женеве, сообщает ТАСС.

ВОЗ уже признала практически все вакцины ведущих мировых производителей. В середине июля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что РФПИ ожидает признания "Спутника V" со стороны ВОЗ и Европейского агентства по лекарственным средствам этой осенью.

"Спутник V" зарегистрирован уже в 70 странах с общим населением более четырёх миллиардов человек и успешно там применяется. В России вакцина считается самой массовой и популярной среди других препаратов. На этой неделе объявлено о завершении третьей стадии её испытаний.

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