Светящаяся от счастья Волочкова рассказала о новом возлюбленном

Его имя она не назвала

Анастасия Волочкова решила в очередной раз привлечь внимание поклонников к своей персоне. В соцсети балерина выложила короткое обращение к фанатам.

В нём она сообщила, что снова не одна – в её жизни появился новый мужчина. Публике его она пока не представила, но рассказала об избраннике много интересного.

"От первого лица хочу сказать, что у меня действительно сейчас есть романтические отношения с красивым и сексуальным мужчиной. Он не имеет отношения к шоу-бизнесу. Он очень меня любит и это взаимно", - сообщила артистка.

Она также поведала, что рыцарь её сердца осыпает дорогими подарками и относится к ней, как к драгоценности. Не забыла Волочкова и про себя. "Вот такая я! Красивая, роскошная и всегда окружена мужским вниманием. Я без этого не могу. Привыкла засыпать и просыпаться с любимым человеком в одной постели", - святясь от счастья рассказала балерина.

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