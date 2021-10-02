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МИД отреагировал на задержание в Минске журналиста "Комсомольской правды"

17:29
  • суббота
  • 02 октября 2021

Геннадий Можейко находится в СИЗО

Российская сторона рассчитывает, что права журналистов в Белоруссии будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами. Такое заявление сделали на Смоленской площади.
В Белоруссии задержали журналиста "Комсомолки"

"Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии "Комсомольской правды". Речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания", - приводит ТАСС слова официального представитель МИД Марии Захаровой.

Ранее со слов главреда "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина стало известно, что в Минске задержан журналист издания Геннадий Можейко.

Некоторые СМИ сообщали, что на днях он взял интервью у одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, 28 сентября убил сотрудника КГБ Белоруссии, принимавшего участие в штурме квартиры подозреваемого в причастности к террористической деятельности.

29 сентября белорусские власти заблокировали доступ к сайту издания "Комсомольская правда в Белоруссии". Решение объяснили тем, что на нём была опубликована информация, способствующая формированию источников угроз национальной безопасности.

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