Москвичей предупредили об опасном явлении погоды

Нужно позаботиться о здоровье

На следующей неделе москвичей ждёт так называемая барическая гора: атмосферное давление значительно вырастет.

Сейчас над Центральной Россией закрепился обширный антициклон, сообщает центр погоды "Фобос". Утром 2 октября уже был установлен рекорд высокого атмосферного давления - 762,8 миллиметра ртутного столба.

В ближайшие дни давление будет расти и выйдет на максимум в начале следующей недели. Синоптики прогнозируют подъём давления до 768 миллиметров ртутного столба, что на 20-22 единицы выше нормального.

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