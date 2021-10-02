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Москвичей предупредили об опасном явлении погоды

18:33
  • суббота
  • 02 октября 2021

Нужно позаботиться о здоровье

На следующей неделе москвичей ждёт так называемая барическая гора: атмосферное давление значительно вырастет.
Москвичей предупредили о затяжных дождях

Сейчас над Центральной Россией закрепился обширный антициклон, сообщает центр погоды "Фобос". Утром 2 октября уже был установлен рекорд высокого атмосферного давления - 762,8 миллиметра ртутного столба.

В ближайшие дни давление будет расти и выйдет на максимум в начале следующей недели. Синоптики прогнозируют подъём давления до 768 миллиметров ртутного столба, что на 20-22 единицы выше нормального.

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