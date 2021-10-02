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Сделано заявление о перспективах запуска "Северного потока-2"

19:17
  • суббота
  • 02 октября 2021

Осталось согласовать технические документы

В российском МИДе выразили надежду на запуск газопровода "Северный поток-2". На Смоленской площади сообщили, что процедуры по его сертификации идут, но этому процессу могут помешать противники проекта.
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"Ещё раз подчеркну: все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны, и мы твердо рассчитываем на то, что этот проект осуществится", - сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.

Ранее в Европе прозвучали заявления о том, что процесс сертификации газопровода займёт длительное время и не позволит начать поставки топлива этой зимой.

Вторая нитка газопровода "Северный поток" должна была заработать в декабре 2019 года, но из-за первого пакета американских санкций его покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. Позже Вашингтон ввёл более десятка пакетов ограничительных мер, нацеленных на остановку проекта.

В сентябре 2021 года в России заявили, что строительство газопровода завершено. Он заработает, как только будут согласованы все необходимые технические документы. Сколько времени может занять этот процесс, не сообщается.

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