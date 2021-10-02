Испанцы назвали счастьем россиян низкие цены на электроэнергию

В Испании они намного выше

Журналист испанской газеты El Periodico сравнил цены на электроэнергию в России и Испании и пришёл к выводу, что россияне должны быть счастливыми от таких низких тарифов. Свои выводы репортёр подкрепил интервью с адвокатом из Москвы Татьяной.

Юрист призналась, что не хочет переезжать на Запад, несмотря на свои высокие доходы. "Я не вижу особенной разницы между их уровнем жизни и моим. Они намного больше, чем мы, платят за коммунальные услуги", - сказала Татьяна.

И действительно, если сравнивать энерготарифы в России и Испании, то будет видна существенная разница. Киловатт-час для домашнего потребления в России стоит 0,064 доллара, а в Испании - 0,223 доллара.

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