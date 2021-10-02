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Испанцы назвали счастьем россиян низкие цены на электроэнергию

19:40
  • суббота
  • 02 октября 2021

В Испании они намного выше

Журналист испанской газеты El Periodico сравнил цены на электроэнергию в России и Испании и пришёл к выводу, что россияне должны быть счастливыми от таких низких тарифов. Свои выводы репортёр подкрепил интервью с адвокатом из Москвы Татьяной.
Россияне рассказали, что им нужно для счастья

Юрист призналась, что не хочет переезжать на Запад, несмотря на свои высокие доходы. "Я не вижу особенной разницы между их уровнем жизни и моим. Они намного больше, чем мы, платят за коммунальные услуги", - сказала Татьяна.

И действительно, если сравнивать энерготарифы в России и Испании, то будет видна существенная разница. Киловатт-час для домашнего потребления в России стоит 0,064 доллара, а в Испании - 0,223 доллара.

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