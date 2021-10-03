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Учёные предупредили об опасности новой мутации коронавируса

10:16
  • воскресенье
  • 03 октября 2021

Болезнь распространяется быстрее

Американские учёные выяснили, что коронавирус активно мутирует для того, чтобы быстрее передаваться по воздуху. В частности, такие возможности демонстрирует альфа-штамм, он в два раза эффективнее передаётся воздушно-капельным путём и быстро распространяется на большие расстояния.
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Исследователи проверили эту мутацию вируса на хомяках и установили, что для заражения ей нужно меньше времени, чем первоначальному, уханьскому варианту ковида, пишет The New York Times со ссылкой на исследование Национального института здоровья США.

Пока что у учёных нет чёткого понимания алгоритмов распространения коронавируса. Они не выяснили, почему одни люди становятся супер-распространителями COVID-19, а другие – нет.

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