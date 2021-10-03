Регионы вводят QR-коды для посещения кафе и ресторанов

Ситуация с заболеваемостью ухудшается

Из-за роста заболеваемости в регионах вынуждены вводить новые ограничения. В Чувашии будут требовать QR-коды для посещения ресторанов и кафе, а на Урале объявили обязательную вакцинацию для работников ряда сфер. Врачи напоминают, прививки - лучший способ остановить пандемию.

Вакцинироваться медики настоятельно советуют всем, кому за шестьдесят. Это особая группа риска. И осложнения после коронавируса старшее поколение переносит тяжелее, сообщает "ТВ Центр".

В Челябинской области, Перми, Чувашии, Самаре усилены проверки масочного режима. В Башкирии мобильные группы врачей каждый день отправляются в глубинку. Жителям деревень, порой нелегко добраться до райцентров, отстоять в очереди. Поэтому медицинские бригады сами выезжают в села.

Эпидемическая ситуация в Москве полностью контролируется. Пользуясь тем, что тысячи горожан активно делают прививки, активизировались мошенники. Прошедшим вакцинацию, неизвестные, по телефону предлагают привязать свои QR-коды к банковским или социальным картам. Полицейские предупреждают: ничего подобного делать нельзя, это очередная, чисто криминальная схема, а цель аферистов - хищение денег у доверчивых москвичей.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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