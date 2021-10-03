По миру прокатилась новая волна митингов ковид-диссидентов

Они требуют отмены ограничений

Рост заболеваемости не останавливает ковид-диссидентов. Массовые акции во Франции проходят уже 12-ые выходные подряд. В митингах по всей стране приняли участие около 48 тысяч человек. Главное требование - отмена санитарных пропусков для подростков.

В Бордо манифестанты временно оккупировали железнодорожный вокзал и часть путей, но легко сдали завоеванные позиции стражам порядка. В целом, акции прошли мирно. Задержаны только три человека, сообщает "ТВ Центр".

Митинги против обязательной вакцинации и введения зелёных сертификатов прокатились по Румынии. Участники были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. В столице они требовали отставки правительства.

Не довольны действиями властей по борьбе с коронавирусом и в Бразилии. Многотысячные толпы протестующих прошли по улицам городов, добиваясь импичмента президента, закупки дополнительных доз вакцин и обеспечения работой во время пандемии.

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