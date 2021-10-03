"Северный поток-2" стал причиной кадрового коллапса в США

Сенаторы блокируют новые назначения

Кадровый кризис в американской администрации: новые назначения в Госдепартамент саботируют республиканцы, которых оппоненты в рядах демократов уже назвали серьёзной угрозой для страны. Камнем преткновения в неразрешимом споре стал "Северный поток - 2".

Российский газопровод дотянулся до США и стал причиной кадрового коллапса. Газета The New York Times бьёт тревогу: приезд нового посла США в Мехико (казалось бы, ранее обычное дело) теперь можно расценить как великую победу администрации Байдена. Пока Кен Салазар - единственный дипломат, прибывший в иностранную столицу.

Недовольный отсутствием жестких санкций против "Северного потока - 2" сенатор-республиканец Тед Круз блокирует голосование в Конгрессе по кандидатурам Госдепа. Он уже заволокитил назначение 59 американских послов и обещает не останавливаться. Это начало кадрового кризиса, констатирует пресса. Ведь сейчас заполнено только около четверти ключевых должностей в сфере национальной безопасности, сообщает "ТВ Центр".

У Теда Круза нашлись последователи. Так, например, сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули тоже решился на шантаж: угрожает блокировать все назначения в аппарате нацбезопасности, пока госсекретарь и шеф Пентагона не уйдут в отставку, взяв на себя ответственность за неудачи в Афганистане. Демократы пытаются взывать к совести и ответственности соперников, но сделать, похоже, ничего не могут. На обсуждение кандидатур сенату приходится тратить многие часы, которые далеко не всегда удаётся выкроить в плотном рабочем графике.

Тед Круз - один из самых яростных сторонников наиболее жёстких санкций против "Северного потока - 2". Белый Дом вынужден был признать неизбежность завершения строительства. Однако, это не означает конец противодействия. Газопровод достроен. Но теперь его нужно сертифицировать.

"Северный поток - 2" - это стабильные поставки топлива в Европу, вне зависимости от капризов и перепадов настроений украинских властей. Вот, например, Будапешт, подписав с "Газпромом" договор на поставку в обход Украины заявляет: так гораздо дешевле для венгерских налогоплательщиков. В Раде тут же началась истерика – дескать, Москва посадила Европу на газовый героин. Но ломка по этому поводу почему-то у Киева.

В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" оценили, во сколько стране обойдётся самостоятельность - минус три миллиарда евро на транзите ежегодно. Сейчас на Украине цена газа за тысячу кубов выросла до исторической отметки - почти 1500 долларов. А, например, Белоруссия получает наше топливо по 130 долларов.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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