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Очевидцы сняли на видео ночной пожар на старинном мосту в Риме

13:19
  • воскресенье
  • 03 октября 2021

Пожарные боролись с огнём несколько часов

Не лучший подарок нынешнему мэру в день выборов. В Риме ночью произошёл сильный пожар на Индустриальном мосту через Тибр. Очевидцы делятся ошеломляющими кадрами в соцсетях.
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За считанные минуты пламя охватило старинную переправу, построенную еще в середине XIX века. Столб едкого дыма был виден на километры. Пожарные боролись с огнем до рассвета, но спасти исторический объект не смогли, сообщает "ТВ Центр".

Часть конструкций рухнула в воду. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. Пострадавших нет, но серьёзный ущерб нанесён коммуникациям, проложенным под мостом. Из-за этого почти две сотни семей остались без электричества.

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