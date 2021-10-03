Запасливая белка спрятала под капотом машины 70 килограммов орехов (видео)

Владелец несколько часов собирал их

История нешуточной борьбы человека с белкой. В США запасливый грызун решил превратить автомобиль в хранилище орехов. Животное трудилось несколько дней, но выяснил это мужчина, только когда решил отправиться на машине по делам.

При запуске двигателя он услышал странные звуки, открыл капот и нашёл тайник впечатляющих масштабов - 70 килограммов орехов. Чтобы вернуть транспорт в рабочее состояние, владельцу пришлось даже снять крылья автомобиля.

Но полностью очистить машину не удалось - часть запасов белка спрятала в недоступных местах, сообщает "ТВ Центр".

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